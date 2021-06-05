أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الموازية (السبت 5 يونيو 2021)

ارتفع سعر صرف الدولار إلى 5.07 دينار في السوق الموازية، اليوم السبت، من 5.06 دينار المسجلة في ختام تعاملات نهاية الأسبوع.

وحافظت العملتان الأوروبية الموحدة والبريطانية على أسعار الصرف نفسها المسجلة يوم الخميس الماضي، إذ بلغ اليورو 5.93 دينار والجنيه الاسترليني 6.97 دينار، وفق تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

كذلك، لم يتغير سعر صرف كل من العملتين التركية والتونسية عن أسعار نهاية الأسبوع، فقد سجلت الليرة 0.59 دينار، والدينار التونسي 1.83 دينار ليبي.

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