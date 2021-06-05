أبو جناح لـ “مصلحة المساحة”: أنتم الأساس في مد مؤسسات  الدولة بالخرائط الطبوغرافية

زار نائب رئيس مجلس الوزراء المهندس رمضان أبوجناح، اليوم السبت، مصلحة المساحة حيث كان في استقباله رئيس مجلس الإدارة علي سليمان عبدالقادر ومدراء الإدارات بالمصلحة.

وتم خلال الزيارة مناقشة بعض المشاكل التي تواجهها مصلحة المساحة الخاصة بالأعمال المتعثرة التي لم يتم إنجازها، وسبل تطوير الكادر الوظيفي بأحدث الامكانيات لتطوير من مستوى العمل بالمصلحة .

وأكد المهندس رمضان أبوجناح، على التزام حكومة الوحدة الوطنية برفع في كفاءة عمل المصلحة، و تذليل كافة الصعوبات والعقبات التي تواجهها من حيث الإمكانيات المادية والتقنية واللوجستية باعتبارها الأساس لكافة مؤسسات الدولة بإمدادها بالخرائط الطبوغرافية وذلك لتنفيذ كافة المشاريع .