اتفاق ليبي مصري على زيادة التبادل التجاري بين الجانبين

اتفق رئيس غرفة التجارة والصناع والزراعة بطرابلس محمد قدح مع رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، أحمد الوكيل، اليوم السبت على التعاون لزيادة التبادل التجاري بين الجانبين.

وبينت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد في الإسكندرية التأكيد على التمهيد لإنشاء قنوات تواصل تربط بين القطاعات المختلفة لمنتسبي الغرفتين من أجل التعاون المشترك، في المساهمة في إعادة إعمار ليبيا، وزيادة التبادل التجاري والاستثماري، أخذًا في الاعتبار تنمية المميزات النسبية في دولة ليبيا من أجل خلق فرص عمل لشباب البلدين.

وجرى الاتفاق على أن تقوم الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية باستضافة وفد من رجال الأعمال بليبيا، للاشتراك في مؤتمر لإعادة إعمار ليبيا وتفعيل العلاقات التجارية والاستثمارية بمدينة الإسكندرية خلال شهر يوليو المقبل.

وتأتي الزيارة بموجب زيارة رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي إلى دولة ليبيا، وتوجيهات القيادات السياسية بين البلدين، واستكمالاً للاجتماعات الافتراضية التي عقدت بين مجلس إدارتي الغرفتين.