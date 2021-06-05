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عبدالعزيز: نقل تبعية صندوق الزكاة إلى الحكومة خطوة مهمة كون هيئة الأوقاف لا يمكن أن تؤتمن عليه

تم النشر منذُ 52 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – اعتبر عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز أن 40 عام من العبودية مدة ليست قليلة وتترك أثرها لمن تعود أن يفكر بطريقة العبيد ومن الصعب نزعها خلال خمس سنوات وفقاً لحديثه.

عبد العزيز تطرق خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعتها صحيفة المرصد إلى مسألة اجراء الانتخابات وعمل مفوضية الانتخابات قائلاً: “هنيئاً لكل الأحرار بأن لجنة شؤون الاحزاب في وزارة العدل قد بدأت استلام تشكيل الاحزاب، أهنئ الليبيين لأن الديمقراطية لا يمكن أن تكون إلا في ظل وجود الاحزاب السياسية والتنافس للوصول للسلطة لإدارة البلاد وليس لنهبها”.

وتابع: “نحتاج لخبرة وتعاون وهذا مهم جداً أن ليبيا سيكون فيها احزاب بالعشرات والمئات، يجب أن تكون الفرصة متاحة للجميع أن يتجهوا لهذه الاحزاب لينضموا اليها ومن يقول الاحزاب كذا وكذا لا تسمعون الدعاية منهم هؤلاء ناس يريدون أن يعيشونكم في جهل وتخلف”.

وأكد ضرورة الاصرار على اجراء انتخابات 24 ديسمبر في موعدها المحدد للخلاص من كل هذه الأجسام الموجودة حالياً ولإيجاد رئيس ومجلس نواب منتخبين من الشارع، مشيراً إلى أن 24 ديسمبر هو الموعد المحتوم والمفوضية العليا للانتخابات تعلم خارطة الطريق وما المطلوب بها.

كما أردف: “مؤتمر برلين 2 الذي يجهزون له يجب الا نقبل بوجود المتمرد فيه لأنه لا يمثل شيء، وبأي صفه ينادون هذا المتمرد المهزوم للمشاركة بالمؤتمر، يجب أن نصر جميعاً وتكون قضية رأي عام على رفض وجود المهزوم”.

وتابع: “جامع أم المؤمنين حفصة بنت عمر قريب لمنزلي هذا المسجد فُجّر ونسف من قبل الجماعة التي أتت بالسلم ولبيكِ طرابلس، نحن نستطيع أن نتكلم لأيام عن المصالحة وضرورتها ونتحدث عن السلم الاهلي لكن لا يمكن أن نتجاوز ما حدث، أدعوا منتجين البرامج أن ينتجوا افلام وثائقية عن المساجد التي هدمت في عدوان الهبود على طرابلس ليكون للتاريخ، الدمار الذي لحق جنوب طرابلس فوق الخيال فهي أطول حرب شهدتها العاصمة”.

كما تطرق لقرار رئيس الهيئة العامة للأوقاف، محمد العباني لعزمه إجراء مقابلات شخصية لـ 41 واعظاً وشيخاً :” بعد استغراب الجميع ومهاجمته لهذه الخطوة غير المفهومة والذي يقصد منها في تصوري أخذ موضوع الوعاظ لزاوية أخرى وبعد رفض شيوخ مصراته ووعاظها تم تكليف الدكتور احمد الكميتي برئاسة لجنة اختبار الوعاظ، خطوة رئاسة الحكومة بنقل تبعية صندوق الزكاة من الأوقاف لرئاسة الوزراء خطوة مهمة جداً لأن الأوقاف تتصرف بهذه الطريقة فلا تؤتمن على صندوق الزكاة” بحسب قوله.

واختتم حديثه قائلاً: “ديوان المحاسبة كشف عن مراسلة للخارجية غاية في الخطورة وشهدنا سيالة مستشار لأحد اعضاء الرئاسي، هذه المراسلة تثبت ما قلناه لكن بدلاً من أن نجد تحقيقات مع الوزير السابق نراه وضع مستشار مع عبدالله اللافي عضو المجلس الرئاسي. سيالة يقوم وفقاً لديوان المحاسبة بتعيين أشخاص متهمين وبعضهم في السجن للعمل في السفارات، سيالة ومن رشح له هؤلاء وضم عدد من الموظفين المنقطعين عن العمل لسنوات طويلة والبعض صدر بحقه قرار استقالة اعتبارية وتم اعادة تنسيبهم واحتساب الاسبقية الوظيفية لأنهم انقطعوا عن العمل بعد فبراير لأن توجهاتهم كانت ضد فبراير”.

وطالب وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بضرورة الرد على ما يتم نشره وإن كان الوزراء الذين عينهم عبد الله الثني تم تمكينهم أم لا، مؤكداً على أنه لن يسكت على باطل فهذه مهمته وفقاً لقوله.

 

 

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • منتهى التخلف العقلى لهذا المهبول وكلامه كله هزيان فى هزيان اما الدبيبة التركى يامهبول فلا يستطيع دخول الاراضى الطاهرة المحررة والتى يسيطر عليها الجيش الوطنى وسيفشل فى اجراء اى انتخابات فهو مجرد العوبة فى يد المليشيات وفى حالة فشل الانتخابات وهو الارجح سيقوم الديش الوطنى بالتقدم نحو مصراته وتحريرها اولا قبل طرابلس وسنكون اسهل من تحرير سرت هذه المرة فى ظل متغيرات عدة منها رحيل ترامب واصبح كلبه المدلل اردوغان الان جربان ومعزول اما قطر فتغازل مصر وتقول ان السيسى قاهر اللخوان رئيس شرعى منتخب وبالتالى لن تمول ارهاب يمس الامن القومى لمصر كما ان انهيار الاقتصاد التركى يجعل تركيا غير قادرة على دخول مواجهة عسكرية خاسرة فى تركيا !!
    موتوا بغيظكم ياجرذان فالمشير خليفة حفتر هو قائد عام الجيش الوطنى بقرار من نواب الشعب ياكلب ومن يتمرد عليه هالك حتى لو كان الدبيبة فهو ضعيف الشخصية وليس له اى وزن شعبى مثل المشير الذى اذهل العالم بقدرته على حشد 30 الف جندى وهذا العدد الهائل من المعدات العسكرية فى مكان واحد ثم اعادتهم الى مواقعهم فى كافة انحاء ليبيا .
    وهو لايذهب لاحد ياحمار فى برلين او غير برلين من يريد ان يقابله يحضر لعرينه فى بنغازى فهو من يمتلك مفاتيح ليبيا من نفط وغاز ومياه !!!

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  • الكلاب المسعورة مثلك انت وسيدك الغريانى مهما عاشت تحت اقدام اردوغان خدم له ففى النهاية سيقدمها قربان للابطال انظر مثلا لاخوان مصر فى تركيا انت جنبهم مجرد نملة ماذا حدث لهم كانوا يصفوا السيسى بالانقلابى والتمرد وغيره من هزيان الخرفان والان الكل يشيد بقاهر الخرفان وتم اسكات الكلاب المسعورة التى ظلت تنبح 7 سنوات وتنتظر الرحيل او التسليم لمصر هدية من اردوغان .
    فالمثل يقول القط يحب خناقه ومثلما يلهث اردوغان للتودد للسبسى وقطر التى قال وزير خارجيتها ان السيسى رئيس شرعى منتخب وانها لاتدعم حزب معين تقصد الاخوان ونرى الان صور السيسى واعلام مصر ترفع فى شوارع غزة بينما مرشدكم العام الوضيع بديع دخل عالم النسيان فالخوان فى النهاية يدوسهم اسيادهم بالاقدام فالقط بيحب خناقه وغدا سنرى كيف يقبل سيدك اردوغتن قدم المشير خليفة حفتر ويهديه كل المتمردين من امثالك ليضعهم فى غاية للنصر فى قفص القرود

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  • جميع مساجد الاخوان التابعة لشيخ المنافقين الذى تعلم الاسلام على يد يهودى هولندى لتفريق المسلمين هى فى حكم مساجد ضرار ومن الواجب هدمها واحراقها كسنة واجبة عن رسول الله اما كلاب النار من اتباع الغريانى فامر رسول الله بقتلهم وقال انه لو ادركهم لقتلهم قتل عاد

    قال الله تبارك و تعالى: ((وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفَنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَى وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ {107} لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ {108} أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ {109} لاَ يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْاْ رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلاَّ أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {110} )) التوبة.

    جعل الله سبحانه وتعالى، المساجد لتوحيد كلمة المسلمين على كلمة الله العليا وهي عبادة الله الواحد القهار لا نشرك به شيئًا، وضرب الله المثل بالمسجد الذي أسس على النفاق لتفريق كلمة المسلمين وأمر بهدمه، في سورة التوبة، وهي القصة المعروفة بمسجد “ضرار”.

    وملخص القصة أن بني عمرو بن عوف اتخذوا مسجد قباء، وبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم، فأتاهم وصلّى فيه فحسدهم جماعة من المنافقين من بني غنم بن عوف، فقالوا: نبني مسجدًا فنصلي فيه ولا نحضر جماعة محمد، وكانوا اثني عشر رجلاً، وقيل: خمسة عشر رجلاً، منهم: ثعلبة بن حاطب ومعتّب بن قشير ونبتل بن الحارث فبنوا مسجدًا إلى جنب مسجد قباء.

    فلّما بنوه، أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتجهّز إلى تبوك فقالوا: “يا رسول الله إنّا قد بنينا مسجدًا لذي العلة والحاجة والليلة الممطرة والليلة الشاتية، وإنّا نحب أن تأتينا فتصلي فيه لنا وتدعو بالبركة.

    وقد كان يريدون أن يدعوا أبا عامر الراهب للصلاة فيه ليزدادوا فضلاً على إخوانهم، وهو الذي لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بـ “الفاسق”، وقد قال له الرسول : “لا أجد قومًا يقاتلونك إلا قاتلتك معهم”، ولم يزل النبي يقاتله حتى يوم حنين، حيث قد انهزمت هوازن مما جعله يفر هاربًا إلى بلاد الشام، ثم قام بإرسال رسالته إلى المنافقين قائلًا: “استعدوا بما استطعتم من قوة وسلاح؛ فإني ذاهب إلى قيصر وآت بجنود؛ ومخرج محمد وأصحابه من المدينة”.

    فقام المنافقون على إثر رسالة أبي عامر ببناء مسجد ضرار بالقرب من مسجد قباء، ثم قالوا للرسول : “بنينا مسجدًا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والشاتية ، ونحن نحب أن تصلي لنا فيه وتدعو لنا بالبركة”، فقال لهم الرسول: “إني على جناح سفر وحال شغل وإذا قدمنا إن شاء الله صلينا فيه”.

    وحينما قفل رسول الله من غزوة تبوك ؛ قام المنافقون بسؤاله أن يذهب إلى مسجدهم ، فنزل الوحي على النبي في قوله تعالى: “وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ ۚ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ ۖ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (107) لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ۚ لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ (108)”.

    فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى هدم ذلك المسجد حيث قال إلى من دعاهم: “انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وأحرقوه”، فقاموا بتنفيذ ما أمرهم به الرسول ، وقد أمر فيما بعد أن يستبدلوا مكانه بكناسة يتم إلقاء القمامة والجيف فيها ، وقد ورد أيضًا في القرآن الكريم بشأن أمر هذا المسجد قوله تعالى :” مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ ۚ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ”.

    من هم الذين بنوا المسجد؟

    قام ببناء مسجد ضرار من المنافقين اثنا عشر شخصًا وهم خذام بن خالد وهو ينتمي إلى بني عبيد بن زيد ؛ وقد أُخرج من داره مسجد الشقاق ، وثعلبة بن حاطب وينتمي إلى بني عبيد وهو إلى بني أمية بن زيد ، ومتعب بن قشير وينتمي إلى بني ضبيعة بن زيد ، وأبو حبيبة بن الأذعر وهو أيضًا من بني ضبيعة بن زيد ، وعباد بن حنيف وهو من بني عمرو بن عوف ، وجارية بن عامر ، ومجمّع بن جارية ، وزيد بن جارية ، ونبتل بن الحارث وبحزج وبجاد بن عثمان وهم ينتمون إلى بني ضبيعة ، ووديعة بن ثابت والذي ينتمي إلى بني أمية رهط أبي لبابة بن عبد المنذر .

    فقال النبي صلى الله عليه وسلم: “انّي على جناح سفر ولو قدمنا أتيناكم إن شاء الله فصلّينا لكم فيه”، فلمّا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من “تبوك” نزلت عليه الآية في شأن المسجد.

    الحكمة من قصة مسجد ضرار

    أن قام المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأفعال مشينة لتفريق المؤمنين، ومن بين تلك الأشياء التي فعلوها هي بناء “مسجد ضرار”، وهو المسجد الذي تم بنائه لأبي عامر الذي عُرف بأبي عامر الراهب، والذي كان متنصرًا في العهد الجاهلي وكان المشركون يقومون بتعظيمه، وحينما جاء نبي الله بالدعوة إلى الإسلام قام بالفرار إلى الكفار، وقد قامت طائفة من المنافقين بالعمل على بناء ذلك المسجد وكان قصدهم من بنائه أن يكون لأبي عامر ولم تكن نيتهم أنه إرضاءً لله ورسوله.

    فأنزل الله فيه “لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا”، فهدمه النبي وأحرقه فهو مسجد خاص ، يُلحق به في الذم وعدم الثواب ومثله كل مسجد بني مباهاة أو رياء أو سمعة أو لغرض سوى ابتغاء وجه الله تعالى، أو بمال غير طيب لكن ليس هو مسجد ضرار حقيقة حتى يهدم ويحرق، فـ “مسجد ضرار” كان له خصوصية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

    نبني مسجدًا ونرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيه ويصلي فيه أبو عامر الراهب إذا قدم من الشام ليثبت لهم الفضل والزيادة على إخوانهم.

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