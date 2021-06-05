رئيس المجلس الرئاسي يُجري مباحثات مع ولي عهد أبو ظبي

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان؛ العلاقات الثنائية بين البلديْن.

وتم التشاور حول مؤتمر برلين، المُزمع عقده خلال الشهر الحالي، حول ليبيا، والتأكيد على أهمية نجاح العملية السياسية، وأولوية أمن واستقرار ليبيا، والحرص على توحيد الجهود الإقليمية لتوافقٍ دوليٍّ؛ يقود إلى استقرار ليبيا، ويضمن أمنها، ويُعزّز استقلالها، ويحرص على سلامة أراضيها.

ويُجري رئيس المجلس الرئاسي زيارة إلى دولة الإمارات، رفقة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، حيث كان في استقباله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

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