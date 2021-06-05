مبادرة لرعاية الموهوبين والمتفوقين في غدامس

أُقيمت بقاعة بيوت الشباب غدامس، الدورة التدريبية حول المقاييس والاختبارات الخاصة بالكشف عن الموهوبين، في إطار المشروع الوطني للكشف ورعاية الموهوبين والمتفوقين، الذي تُشرف الجمعية الليبية لرعاية الموهوبين، والهيئة القومية للبحث العلمي.

وعلى مدار ثلاثة أيام متواصلة؛ استهدفت الورشة 25 متدربًا من الاختصاصيين النفسيين، ومعلّمي الفئات الخاصة، من بلديتيْ غدامس ودرج.

وتمحوَرت الورشة حول معرفة آلية اختبار الموهوبين، واختبار التفكير الإبداعي، واختبار الذكاء، وسمات الموهوبين، حيث تشكّلت مجموعةٌ من فرق العمل على مستوى مدن ليبيا؛ للقيام بتقنين اختبارات الكشف على الموهوبين.

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