وزير الإسكان يناقش مشاكل البنية التحتية ببلدية تاجوراء ويعلن عن 79 مشروعا جديدا

ناقش وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي مشاكل البنية التحتية التي تعانيها بلدية تاجوراء، ومنها تجمع مياه الأمطار، وذلك في زيارة إلى المدينة صباح اليوم السبت، كاشفا عن وجود 79 مشروعا سيتم العمل عليها بعد اعتماد الميزانية.

وزار الوزير المجلس البلدي تاجوراء برفقة كل من وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، وأعضاء مجلس النواب عن الدائرة الفرعية تاجوراء الصادق الكحيلي وخالد الأسطى، وعضو مجلس النواب عن الدائرة الفرعية سوق الجمعة محمد مصطفى راشد.

كما تناول الوزير المشاكل الخاصة ببعض المقسمات السكنية كمنطقة عمارات الضواحي ومنطقة البيفي، كما تم الحديث عن المشاريع السكنية المتوقفة بالمنطقة ومشروع المرافق المتكاملة ومحطات التحلية والمعالجة والمرافق التعليمية والصحية وتهالك بعض الطرق.

وأكد الغاوي «عزم الوزارة القيام بدورها وتنفيذ واستكمال المشاريع بمختلف البلديات والمناطق، وأن هناك 79 مشروعا ببلدية تاجوراء سيتم العمل عليها فورا بعد اعتماد الميزانية، وأن هذه المشاريع سيكون لها الأثر في تحسين الخدمات داخل البلدية».

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