المنفي يبحث مع بن زايد في أبو ظبي العلاقات الثنائية بين البلدين

وصل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ووزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، إلى أبو ظبي في زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كان في استقبالهم ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان.

المنفي والمنقوش تطرقا خلال الزيارة إلى العملية السياسية الليبية، والجهود المبذولة لإنجاحها، بما في ذلك جهود إنجاح مؤتمر برلين حول ليبيا المزمع عقده في الثالث والعشرين من الشهر الحالي، مؤكدين أهمية نجاح العملية السياسية، وتوحيد الجهود الإقليمية لتوافق دولي يقود إلى استقرار ليبيا، ويضمن أمنها، ويعزز استقلالها، ويحرص على سلامة أراضيها.

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