أبوجناح: الحكومة ملتزمة بتذليل صعوبات عمل مصلحة المساحة

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء المهندس رمضان أبوجناح خلال زيارة مصلحة المساحة التزام الحكومة برفع كفاءة عمل المصلحة وتذليل كافة الصعوبات والعقبات التي تواجهها من حيث الإمكانيات المادية والتقنية واللوجستية باعتبارها الأساس لكافة مؤسسات الدولة بإمدادها بالخرائط الطبوغرافية وذلك لتنفيذ كافة المشاريع.

وبين نائب رئيس الحكومة الوطنية عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أنه جرى خلال زيارة أبوجناح اليوم السبت لمصلحة المساحة مناقشة بعض المشاكل التي تواجهها مصلحة المساحة الخاصة بالأعمال المتعثرة التي لم يتم إنجازها، وسبل تطوير الكادر الوظيفي بأحدث الإمكانيات لتطوير مستوى العمل بالمصلحة .

وكان في استقبال أبوجناح رئيس مجلس إدارة مصلحة المساحة علي سليمان عبدالقادر ومدراء الإدارات بالمصلحة.