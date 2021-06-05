وزير الاقتصاد: ليبيا تسعى لزيادة حجم الاستثمار مع فرنسا

ليبيا – قال وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج إن ليبيا تسعى لزيادة حجم الاستثمار مع فرنسا خاصة أنه لم يتجاوز 450 مليون دينار وهو ما اعتبره الوزير مؤشرًا ضعيفًا.

الحويج أضاف في تصريحات لإذاعة “مونت كارلو” الدولية بحسب ما نقلته قناة”ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أن هناك عدة اتفاقيات قديمة موقعة مع الجانب الفرنسي تتعلق بالازوداج الضريبي وتعزيز الاستثمار وزيادة التبادل التجاري، مشيرًا إلى أن أهمها الاتفاقية الموقعة في 21 أكتوبر 2010، التي تعتبر شراكة استراتيجية بين ليبيا وفرنسا تهم المشاورات السياسية وحركة التنقل بين البلدين والتعاون العسكري والفني والأمني ومجال الطاقة النووية.

وكشف الحويج عن وجود خطة استثمارية تعتزم ليبيا تنفيذها من أجل تنويع اقتصادها والخروج من دائرة الاعتماد على الاقتصاد الريعي، موضحاً أن هذه الخطة تركز بشكل أساسي على قطاعات الطاقة الجديدة والمتجدة والزراعة والصناعة والخدمات، بهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي من 40 مليار دولار إلى 250 مليار دولار في السنة وهو ما يتطلب تعاون مع دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى.

كما أكد الحويج أن ليبيا دولة واعدة وتتمتع بموقع استراتيجي في منطقة البحر المتوسط وهذا يساعد على زيادة الاستثمارات الفرنسية بين القطاعين الخاصين الليبي والفرنسي، مشيرًا إلى وجود استثمارات في مجال الزراعة خاصة في المنطقة الجنوبية.

وبيّن أنه تم الاتفاق مع الجانب الفرنسي على آليات للتنفيذ من خلال تفعيل اللجنة المشتركة العليا واللجان الفرعية ذات العلاقة.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية