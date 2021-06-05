الحكومة تبحث مع تجمع خبراء فزان مشكلات المنطقة الجنوبية

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبوجناح اليوم السبت مع تجمع خبراء وأكاديمي أبناء فزان في طرابلس المشاكل التي تواجهها المنطقة الجنوبية من انعدام الإمكانيات اللازمة لتنمية مناطق الجنوب.

وبين نائب رئيس الحكومة الوطنية عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أنه جرى خلال اللقاء استعراض مقترحات وخطط أبناء فزان لوضع حلول تسهم في إنماء جميع مناطق ومدن الجنوب، والمساعدة في إنجاز المشاريع المتوقفة كما جرى مناقشة أهمية دور حكومة الوحدة الوطنية في تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وحضر الإجتماع أعضاء ملتقي الحوار السياسي عن فزان عبدالله عثمان، محمد العجيلي.