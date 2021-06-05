ليبيا الان

الحويج: ليبيا تسعى لزيادة حجم الاستثمار مع فرنسا

تم النشر منذُ 50 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال وزير الاقتصاد محمد الحويج، إن ليبيا تسعى لزيادة حجم الاستثمار مع فرنسا، خاصة أنه لم يتجاوز 450 مليون دينار، والذي اعتبره «مؤشرا ضعيفا».

وأضاف الحويج، في تصريحات لإذاعة مونت كارلو الدولية، أن هناك عدة اتفاقيات قديمة موقعة مع الجانب الفرنسي تتعلق بالازدواج الضريبي وتعزيز الاستثمار وزيادة التبادل التجاري، أهمها الاتفاقية الموقعة في 21 أكتوبر 2010، وتعتبر شراكة استراتيجية بين ليبيا وفرنسا تهم المشاورات السياسية وحركة التنقل بين البلدين والتعاون العسكري والفني والأمني ومجال الطاقة النووية، وفق ما نقلت الوزارة اليوم.

وكشف عن وجود خطة استثمارية تعتزم ليبيا تنفيذها من أجل تنويع اقتصادها والخروج من دائرة الاعتماد على الاقتصاد الريعي.

وقال إن هذه الخطة تركز بشكل أساسي على قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والزراعة والصناعة والخدمات، بهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي من 40 مليار دولار إلى 250 مليارا في السنة، وهو ما يتطلب تعاونا مع دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى.

وأكد الحويج أن ليبيا دولة واعدة وتتمتع بموقع استراتيجي في منطقة البحر المتوسط وهذا يساعد على زيادة الاستثمارات الفرنسية بين القطاعين الخاصين الليبي والفرنسي، مشيرا إلى وجود استثمارات في مجال الزراعة خاصة في المنطقة الجنوبية.

وتابع أنه تم الاتفاق مع الجانب الفرنسي على آليات للتنفيذ من خلال تفعيل اللجنة المشتركة العليا واللجان الفرعية ذات العلاقة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • وققفوا كل شئ ..!!!
    شن فرنسا وما فرنسا واستثمار وما ادرانا ما استثتمار مصح والله وجهكم ..؟!!! –
    كل شيء يوقف زي ما حضروا طيران على الطيران الدولى الليبي ـ
    يتم حضر أي تعامل أو استتمار أو تجارة ليبية مع فرنسا
    واذا كذبوا عليكم واستغفلوكم كمشة توانسةومغاربة وجزائرين ـ
    ما يقدروش يستغفلوا أبناء العاصمة الليبية ـ
    وأي تعاون في محال الصحة عبارة عن كذب وتضليل وثقافة اليبيين وخريجي مجال قطاع الطبي الليبيين منهجهم ليس فرنسي ..!!!
    واذا كان هناك جاليات ن المغرب العربي تعيش ففي ليبيا ـ فلازم وضروري يلزموا حدوودهم داخل ليبيا دون استجلاب لأستعمار يهودي فرنيي يقتل الاطفال ويستحي النساء ـ ويحلل ما حرم الله .. انشاء الله فهمتوا هالكلام ..!!! وهالكلام للأمن الليبي العام .

    رد