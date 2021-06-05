ليبيا الان

«الرعيض»: عام يمر على تخلص طرابلس من «شر المعتدي»

تم النشر منذُ 45 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

كتب محمد الرعيض، عضو مجلس النواب عن مصراتة، على حسابه بفيسبوك، اليوم السبت قائلاً: “عام يمر اليوم على انتصار العاصمة الحبيبة وتخلصها من شر المعتدي بعد فاتورة الحرب الباهضة في الأرواح والمال والبنى التحتية” وفق قوله.

أضاف “الرعيض”: “إنه لمن المهم أن نقدر اليوم نعمة الاستقرار والسلام، ونتطلع إلى مستقبل يسعنا جميعا نبني فيه ليبيا للجميع وبالجميع، ويكون فيه البناء والإعمار والاستثمار في شبابنا الواعد أولوية لا جدال عليها، عوضا عن الزج بهم في مزيد من الحروب. رحم الله شبابنا الذين استشهدوا دفاعا عن الوطن، وحفظ الله ليبيا من شر المفسدين” على حد تعبيره.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • عام مضى على قدرة المليشيات على البقاء في موقع التحكم في قرار ومصير ليبيا والليبيبن . رغم انف المواطنين الذين كانوا مسرورين بالانتخابات . ويظنو ان من انتخبوهم سبكونون هم الحكام الفعليين . فاذا بالمليشيات تتغول . وتتحكم في الحكومة في العاصمة وغيرها .
    قبحهم الله وانصارهم في الداخل والخارج

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  • مر عام وانت ومن أمثالك خانع ذليل للمحتل التركي الذي تمركز في وصار يمنع عليك الدخول الي معيتيقه والوطيه مر عام والليبيات تمرن من بوابات نصبها السوريين ويفتشوا حقائب ايديهن ويفحصوا هواتفهن هل فيه ما يدل علي أنهن مواليات لجيش بلادهن او لا

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