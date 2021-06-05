رشوان: لم تنتهك سيادتنا ونحن من فرطنا فيها

أكد المحلل السياسي سعيد رشوان أن السيادة الليبية لم تنتهك وإنما تم التفريط فيها طوعا حيث أن الأجانب لم يدخلوا بالقوة ولكن بالفرش الأحمر الذي فرشته لهم النخب الليبية.

وقال رشوان في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “لم تنتهك سيادتنا نحن الذين فرطوا فيها تطوعا” وطرح تساؤلات حول التفكير في الخارج قائلا هل من الظروري بوزنيقه وبرلين وجنيف.. حتى نلتقي؟ وهل نحن غير مؤهلين لإنتاج حل بيننا؟ وهل توحيد السلطة وإنهاء البرلمان الموازي غير كافيه للجلوس بين الليبيين في أرضهم؟ وهل ظروري من ولي أمر خارجي؟.

وأضاف رشوان لا تلوموا إلا أنفسكم على تدخل الأجانب للتدخل في شؤونكم نحن من جئنا بهم ونحن من يصر على وجودهم السياسي والعسكري في بلادنا.

وأردف رشوان “الأجانب لم يدخلوا علينا بالقوة ولكن بالفرش الأحمر الذي تفرشه لهم نخبنا طوعاً الذين لا يهمهم إلا السلطة والثراء”

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