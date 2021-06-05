لتوحيد الكلمة.. الإعلان عن تأسيس رابطة شباب إدري الشاطئ

شهدت قاعة الاجتماعات بديوان المجلس البلدي إدري الشاطئ، الجمعة، تأسيس رابطة شباب إدري، بحضور عدد كبير من الشباب المهتمين .

وتم خلال الاجتماع عرض النظام الأساسي للرابطة ومناقشتها، حيث أبدى الحاضرون آراءهم فيها، وقاموا بتعديل بعض النقاط بالتوافق.

وعملت اللجنة التحضيرية على هذا النظام لما يقارب ثمانية أشهر، كما قامت بعرضه على قانونيين قبل اعتماده.

كما تمت المصادقة على اللائحة التنفيذية للرابطة، وتكوين مجلس لرابطة باختيار 25 شابًا كمجلس للرابطة.

وكان الهدف من تأسيس هذه الرابطة؛ توحيد كلمة الشباب لخدمة المنطقة.

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