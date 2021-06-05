بعد إصابة موظفين بكورونا.. طوارئ الواحة تبحث إرجاع الطيران بإجراءات احترازية

عقدت لجنة الطوارئ بشركة الواحة للنفط، اجتماعها السابع ، أمس، وذلك لمناقشة الوضع الوبائي بالحقول والميناء عامة وحقل الواحة خاصة وكذلك وضع خطوات عمل لإرجاع رحلات الطيران باتباع اجراءات احترازية لوقاية المستخدمين والحفاظ علي سلامتهم اثناء هذه الرحلات .

وبحسب إيجاز صحفي، للشركة، تم التنبيه علي ضرورة الالتزام والتقيد بكل الاجراءات الاحترازية والوقائية خلال الفترة القادمة في كل الأوقات بمواقع العمل المختلفة من قبل الجميع حفاظا علي سلامتهم من هذا الوباء .

وأشار الإيجاز، إلى قيام أعضاء اللجنة خلال هذا الاجتماع بالتواصل مع عبدالسلام محمد صوة المتواجد بمركز العزل برأس لانوف، وكانت حالته مستقرة ، مشيرا إلى أن حالة الزملاء الذين في حقل الواحة كذلك جميعهم حالتهم مستقرة وجيدة حسب أخر متابعة لحالتهم .

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