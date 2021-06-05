اللواء بوعلوية يجري جولة تفقدية على كافة الوحدات العسكرية

أجرى آمر منطقة طبرق العسكرية، اللواء ناجي بوعلوية، جولة تفقدية على كافة تمركزات الكتائب والوحدات العسكرية بالنقاط الممتدة من مدينة طبرق إلى مدينة الجغبوب، للوقوف على سير العمل العسكري فيها.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
بعد إصابة موظفين بكورونا.. طوارئ الواحة تبحث إرجاع الطيران بإجراءات احترازية
تم النشر منذُ 3 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
لتوحيد الكلمة.. الإعلان عن تأسيس رابطة شباب إدري الشاطئ
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
حرق 4 سيارات لمواطنين في أحد أحياء سرت.. والفاعل مجهول
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
رشوان: لم تنتهك سيادتنا ونحن من فرطنا فيها
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
أضف تعليقـك