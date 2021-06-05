اللواء بوعلوية يجري جولة تفقدية على كافة الوحدات العسكرية

أجرى آمر منطقة طبرق العسكرية، اللواء ناجي بوعلوية، جولة تفقدية على كافة تمركزات الكتائب والوحدات العسكرية بالنقاط الممتدة من مدينة طبرق إلى مدينة الجغبوب، للوقوف على سير العمل العسكري فيها.

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