“برلين 2” يتصدر مباحثات المنفي وبن زايد في الإمارات

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن زايد آل نهيان العلاقات الثنائية بين البلدين.

وبحسب إيجاز صحفي للمكتب الإعلامي للمجلس، قام رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة رفقة وزير الخارجية نجلاء المنقوش، حيث كان في استقباله محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتم التشاور خلال اللقاء حول مؤتمر برلين المزمع عقده خلال الشهر الحالي حول ليبيا، والتأكيد على أهمية نجاح العملية السياسية وأولوية أمن واستقرار ليبيا، والحرص على توحيد الجهود الإقليمية لتوافق دولي يقود إلى استقرار ليبيا، ويضمن أمنها ويعزز استقلالها ويحرص على سلامة أراضيها.

وقد عبر المنفي عن شكره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً على عمق العلاقات بين البلدين، وأهمية تعزيزها لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين، وتناول الجانبان العملية السياسية والجهود المبذولة لإنجاحها، والتطلع لمزيد من التعاون خلال الفترة القادمة.

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