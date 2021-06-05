العرفي: تصريحات المستشار صالح في المغرب حُرفت ولا ميزانية قبل المناصب السيادية

قال عضو لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب عبد المنعم العرفي، إن ما نقل عن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بالمغرب من تشكيل لجنة تتبع البعثة الأممية لبحث المناصب السيادية، لا أساس له، بل هو إما خانه التعبير أو حدث خطأ في النقل.

العرفي، وفي تصريحات صحفية أضاف: ” أن الأمم المتحدة لا تتدخل ولن يسمح لها بالتدخل في اختيار المجلسين لشاغلي المناصب السيادية، ولقاء المغرب غرضه تقريب وجهات النظر بين المجلسين حول المناصب السيادية.

وتابع: “ملف المناصب السيادية محصور بين المجلسين ولجنتيهما، ولا علاقة لرئيسيهما به ولا يحق لهما التدخل في الاختيار، وهو ما أكده رئيس المجلس في المغرب، والملفات المختارة للمترشحين للمناصب السيادية من لجنة مجلس النواب أحيلت لمجلس الدولة، وعليه الآن اختيار 3 ملفات منها وإعادتها للنواب، بحسب اتفاق بوزنيفة”.

وواصل: “لجنة المناصب السيادية بمجلس الدولة طلبت إمهالها أياما لاختيار الملفات واستبعاد من عليه شبهات فساد، وستعقد جلسة الاثنين المقبل لبحث المناصب السيادية، ولن تقرّ الميزانية دون اكتمال تعيين شاغليها”.

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