الرعيض: عام يمر على تخلص طرابلس من “شر المعتدي”

كتب عضو مجلس النواب عن مصراتة، محمد الرعيض، على حسابه بفيسبوك، اليوم السبت قائلاً: “عام يمر اليوم على انتصار العاصمة الحبيبة وتخلصها من شر المعتدي بعد فاتورة الحرب الباهضة في الأرواح والمال والبنى التحتية”، وفق قوله.

الرعيض، وفي تصريحات صحفية، أضاف: “إنه لمن المهم أن نقدر اليوم نعمة الاستقرار والسلام، ونتطلع إلى مستقبل يسعنا جميعا نبني فيه ليبيا للجميع وبالجميع، ويكون فيه البناء والإعمار والاستثمار في شبابنا الواعد أولوية لا جدال عليها، عوضا عن الزج بهم في مزيد من الحروب. رحم الله شبابنا الذين استشهدوا دفاعا عن الوطن، وحفظ الله ليبيا من شر المفسدين”، على حد تعبيره.

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