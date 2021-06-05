رئيس نقابة أطباء ليبيا: سنلجأ إلى الإضراب الشامل وتقديم الاستقالات الجماعية إذا لم ينظر في مطالبنا

قال الدكتور محمد الغوج رئيس النقابة العامة لأطباء ليبيا، إن الإضراب الذي أعلنت عنه النقابة ثلاث ساعات يوميا لمدة أسبوع، وإذا لم تتجاوب الحكومة قد نصل إلى الإضراب الشامل وتقديم الاستقالات الجماعية من المؤسسات العلاجية.

الغوج، وفي حوار صحفي أجراه مع صحيفة “الساعة 24″، أوضح أن وزارة الصحة داعمة لمطالب الأطباء، لكن الإشكالية في مجلس الوزراء نفسه.. وإلى نص الحوار.

س ماهي الأسباب وراء تجميد القرار 885 القاضي بزيادة المرتبات، ولمَ لم ْيطرح في جلسة النواب الأخيرة إسوة بالمعلمين والشرطة؟

ج سبب تجميد العمل بالقرار مؤقتا هو إعلان حكومة الوفاق”السابقة” انها ستصدر قرار لرفع أجور كل العاملين بالقطاع العام أولاً وهو ما حدث بإصدار قرار رفع المرتبات بنسبة 20% وبهذا زال السبب الذي أوقف تنفيذ القرار من أجله، وقد لجئنا لرئيس الحكومة وطالبناه بتفعيل القرار وتضمينه الميزانية المقترحة لأنه صاحب الاختصاص في ذلك خاصة أن القرار صدر بعد دراسة قدمت من الجهات ذات العلاقة بوزارة الصحة ونقابات المهن الطبية ووزارتي العمل والمالية والقرار اعتمد لائحة تنظيم حقوق وواجبات وتصنيف ومزايا ومرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة، في نفس الوقت نسير في خطوات متوازية و تواصلنا مع نائب رئيس اللجنة الصحية بمجلس النواب و سوف يطرح القرار علي مجلس النواب في الجلسة القادمة، وسوف تكون لنا زيارة لمجلس النواب و الالتقاء بالسيد رئيس المجلس واللجنة الصحية.

س ما هي الخطوات التصعيدية التي ستلجؤون لها حال تجاهل مطالبكم؟

ج إجابة هذا السؤال لها أكثر من شق، أولا إدعى بعض المسؤولين في السلطة التنفيدية بأن الأطقم الطبية لا يؤدون أعمالهم بالمؤسسات العلاجية المختلفة متهمينهم بالتقصير في واجباتهم المهنية، في محاولة لتعليق أخطائهم وعدم اهتمامهم بالقطاع الصحي والعاملين فيه وتعدد الجهات التي تتولى إدارة القطاع الصحي، فوفقا لهؤلاء فإن الإضراب الذي أعلنا عنه سوف لن يؤثر علي الخدمات الطبية، ومن جهة اخرى تناسوا ما قدمته الأطقم الطبية بكل فئاتها في الحرب والسلم والمصابين بفيروس كورونا الذي تسبب في وفاة أكثر من40 عنصر طبي دون منحهم حقوقهم واعتبارهم شهداء واجب.

س هل ستذهبون إلى الإضراب الجزئي أم الشامل؟

ج هذا يتوقف علي تجاوب الحكومة من عدمه، فالخطوة الأولي ستكون الإضراب ثلاث ساعات يوميا لمدة اسبوع وفق الضوابط التي اعلنا عنها، بعذ ذلك ستكون كل الخيارات متاحة لنا وسنمارس حقوقنا التي قد تصل الي الاضراب التام وشل حركة القطاع الصحي بكل ليبيا بما في ذلك تقديم استقالات جماعية من المؤسسات العلاجية بكل تخصصاتها وهو ما نتمنا الت نصل اليه، وستتحمل الحكومة تبعات ذلك.

س أنتم تطالبون بتحسين رواتبكم، وبالمقابل هناك اتهامات تلاحقكم بالتقصير في خدمة المواطن الذي يلجأ أحياناً إلى المراكز الصحية الحكومية ولا يجد طبيباً للكشف أو المداواة؟

ج اتهامنا هذا غير صحيح للعلم فقط، ليبيا أقفلت جميع المنافذ في بداية جائحة كورونا من شهر مارس إلى شهر أغسطس 2020 تقريبا، ولا يوجد أي مريض سافر خارج ليبيا وفي هده الفترة كل الخدمات قدمت إلى المرضى رغم قلة الإمكانيات ولم ينهار النظام الصحي.

س هناك عزوف من الأطباء عن التوجه إلى المناطق النائية، وخاصة في الجنوب، هل غياب الحافز المالي هو السبب؟

ج يرجع سبب ذلك الى نقص الإمكانيات مثل المعدات والمستلزمات الطبية والظروف الامنية غير المستقرة والاعتداءات المتكررة علي الاطقم الطبية وغياب الاستراتيجية الطبية للنظام الصحي، وغياب البرامج التدريبية للعناصر الطبية، وعدم اهتمام المسؤولين بالمناطق النائية والبعيدة عن المدن الكبرى في كل الحكومات السابقة. كذلك طلب تحسين أجورهم والبحث عن أماكن توفر لهم الامكانيات التي تساعدهم في ممارسة عملهم الطبي وتوفر لهم بيئة مناسبة للعمل، فهذا أحد أهم الأسباب التي جعلتنا نطالب فيها بتفعيل القرار 885 لسنة2019.

س هل هناك برامج تدريبية يمكن أن تشرف عليها النقابة للرفع من كفاءة وقدرة الأطباء؟

ج بالتأكيد لدينا برامج خطط تدريبية للرفع من كفاءة العناصر الطبية والطبية المساعدة وندعو الحكومة لدعمها.

س هناك اتهامات للأطباء بتحويل مهنتهم الإنسانية إلى تجارة مربحة، ويتم التدليل على ذلك بالمصحات الخاصة التي تغدق على الأخصائيين المتميزين الأموال، وفي ذات الوقت تستلب من المواطن مدخراته وحتى أملاكه حتى يفي بمصاريف العلاج الباهظة؟

ج القطاع الخاص شريك حقيقي في المنظومة الصحية لكن للاسف لايوجد جسم مراقب لها في ظل الظروف الامنية المتردية، بالتأكيد يوجد العديد من التجاوزات من حيث الأسعار، ومنذ سنة 2013 ونحن عضو من لجنة إلى لجنة لتقديم تسعيرة موحدة للقطاع الخاص لكن للأسف جميعها بائت بالفشل، وكأن هناك يد خفيه تمنع إصدار هذه التسعيرة الموحدة في ظل عدم تناسب أسعار اللائحة القديمة مع قيمة الدينار الليبي حاليا.

س هل لنقابة الأطباء دور في مكافحة كورونا؟

ج بتأكيد لنا الدور الأكبر في مجابهة جائحة كورونا، فكل الاطباء الموجودين في مستشفيات العزل والفلترة و الاستجابة السريعة هم أعضاء في نقابة الأطباء.

س هل وزارة الصحة هي من أصدرت التعليمات بعدم استلام مطالباتكم، أم هناك جهة أخرى داخل مجلس الوزراء؟

ج بالعكس، وزارة الصحة داعمة لهذا القرار، الاشكالية في مجلس الوزراء الذين امتنع عن استلام أي مراسله منا بهذا الخصوص لأسباب لا نعلمها.

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