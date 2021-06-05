الصادق: المجلس البلدي مصراتة لم يتسلم درهماً واحداً من الدولة لتوفير الخدمات

قال عضو المجلس البلدي مصراتة، حسن الصادق، إن العامل المادي مهم ونحن لم نستلم درهما واحدا من الدولة ولكننا لن نتأخر في خدمة المدينة وتوفير الخدمات لأهلها بقدر المستطاع، وقد وقعنا 7 عقود لمعالجة ورصف عدة طرق داخل فروع البلدية المختلفة، ورصدنا 48 طريق تقريبا بالبلدية تحتاج لمعالجات ضرورية وسنقوم بصيانتها بشكل تدريجي.

الصادق، وفي تصريحات لراديو مصراتة، أضاف: “أن المجلس، شرع في التنفيذ بالاجل بعد أخذ الأذن من الرئاسي لضمان حقوق الشركات المنفذة، وأن التعاقدات كانت مع شركات محلية وفقا للضوابط المعمول بها وستستغرق فترة الرصف والصيانة من ثلاثة الى أربعة أشهر، لافتاً أن مشكلة المياه وفقا للتقرير الفني المائي كارثي باعتبار عدم وصول مياه النهر بشكل طبيعي نتيجة للخروقات والتعديات”.

وتابع: “الأبار التي تعاقدنا على تعميقها هي حلول مؤقتة، وتواصلنا مع إحدى الشركات المتخصصة بمحطات التحلية وربطناها بالوزارة وهم بصدد إعداد التصاميم اللازمة، والفنادق المتوقفة في المدينة تبعيتها لجهات أخرى كفندق قوز التيك ونعمل على مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بهذا الجانب، كما تواصلنا مع إدارة مصرف الوحدة و السيولة متوفرة بالمصرف لكن المنظومة أصبحت مشكلة تواجه إدارة المصرف، ومستعدون لمساعدة الموطنين على نقل حساباتهم الى مصارف أخرى في حالة قدموا لنا مذكرة بذلك”.

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