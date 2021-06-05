ليبيا الان

الزياني: يجب إغلاق قنوات الإخوان التي تقوض جهود لجان المصالحة

تم النشر منذُ 22 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد المحلل السياسي الليبي ناصر الزياني أن ليبيا لن تنعم بالاستقرار، بسبب وجود قنوات تستضيف أمثال مفتي المؤتمر الوطني العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني.

الزناني وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” الخميس أضاف أن فتاوى الغرياني هجرت 3 مدن ليبية في مقدمتها تاورغاء التي حولتها المليشيات لمكب للقمامة، وأيضًا ترهونة ومرزق الليبيتين، والأخيرة وقعت في يد الإرهابيين والمعارضة التشادية.

وأوضح الزياني أن بعثة الأمم المتحدة للدعم، تتغاضى عن مثل هذه التصرفات ويجب عليها حسم هذه الملفات وإغلاق هذه القنوات التي تحث على الفتنة وتقوض جهود لجان المصالحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك