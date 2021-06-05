الزياني: يجب إغلاق قنوات الإخوان التي تقوض جهود لجان المصالحة

أكد المحلل السياسي الليبي ناصر الزياني أن ليبيا لن تنعم بالاستقرار، بسبب وجود قنوات تستضيف أمثال مفتي المؤتمر الوطني العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني.

الزناني وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” الخميس أضاف أن فتاوى الغرياني هجرت 3 مدن ليبية في مقدمتها تاورغاء التي حولتها المليشيات لمكب للقمامة، وأيضًا ترهونة ومرزق الليبيتين، والأخيرة وقعت في يد الإرهابيين والمعارضة التشادية.

وأوضح الزياني أن بعثة الأمم المتحدة للدعم، تتغاضى عن مثل هذه التصرفات ويجب عليها حسم هذه الملفات وإغلاق هذه القنوات التي تحث على الفتنة وتقوض جهود لجان المصالحة.

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