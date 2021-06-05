العقوري يجتمع مع مستشاري وزارة الخارجية في بنغازي

اجتمع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري بعدد من مستشاري وزراة الخارجية في مدينة بنغازي وذلك للاستماع لوجهات نظرهم حول عدد من المواضيع الدولية ذات العلاقة بالشأن الليبي.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة سير العمل بالمؤسسات البحثية والتدريبية التابعة لوزارة الخارجية ومنها مكتب الدراسات والمعهد الدبلوماسي مشددا على أهمية تفعيل هذه المؤسسات لدعم والنهوض بالدبلوماسية الليبية .

وأكد العقوري على أهمية هذه الاجتماعات التي تهدف للاستماع وتبادل وجهات النظر مع كبار الدبلوماسيين حول القضايا المختلفة في إطار الاختصاصات البرلمانية للجنة الخارجية مشددا على أهمية الاسترشاد برأي المتخصصين في الشأن الدولي مشيرا إلى أن لجنة الشؤون الخارجية تقدر كثيرا المساهمات التي يمكن أن يقدمها الخبراء والمستشارين وقدامي الدبلوماسيين لافتا إلى تحسين التواصل والتنسيق للاستفادة من مذكرات الرأي والدراسات والاستشارات حول القضايا الدولية المختلفة .