«الخارجية» تطلع «العقوري» على المستجدات الدولية ذات الصلة بملف ليبيا

اجتمع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري بعدد من مستشاري وزراة الخارجية في مدينة بنغازي وذلك للاستماع لوجهات نظرهم حول عدد من المواضيع الدولية ذات العلاقة بالشأن الليبي، وكذلك لسير العمل بالمؤسسات البحثية والتدريبية التابعة لوزارة الخارجية ومنها مكتب الدراسات والمعهد الدبلوماسي مشددا على أهمية تفعيل هذه المؤسسات لدعم والنهوض بالدبلوماسية الليبية.

وأكد العقوري على أهمية هذه الاجتماعات التي تهدف للاستماع وتبادل وجهات النظر مع كبار الدبلوماسيين حول القضايا المختلفة وهو في إطار الاختصاصات البرلمانية للجنة الخارجية وأهمية الاسترشاد برأي المتخصصين في الشأن الدولي.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية، على أن اللجنة تقدر كثيرا المساهمات التي يمكن أن يقدمها الخبراء والمستشارين وقدامي الدبلوماسيين مشيرا إلى تحسين التواصل والتنسيق للاستفادة من مذكرات الرأي والدراسات والاستشارات حول القضايا الدولية المختلفة.