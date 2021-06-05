نائب رئيس مجلس الوزراء يبحث مع أعضاء مجلس النواب توفر الخدمات وملف الهجرة بالمنطقة الجنوبية

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رمضان أبو جناح الحسناوي، ونائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم، مع أعضاء مجلس النواب الليبي عن المنطقة الجنوبية، مختلف الملفات ذات العلاقة بالمنطقة من حيث توفر الخدمات وملف الهجرة.

وشهد الاجتماع الذي عقد اليوم، بمجمع قاعات ريكسوس بالعاصمة طرابلس، بحث ملفات المطارات والطرق وتمكين الشباب والتنمية المكانية.

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كما شهد اللقاء، بحث آليات دعم السلطة التشريعية متمثلة في مجلس النواب للسلطة التنفيذية والسلطات المحلية لضمان استمرار توفر و وصول الخدمات لسكان المنطقة.

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