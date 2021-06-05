عقيل لـ”الرئيس الجزائري”: لو خانوكم وجلبوا لجيشكم الناتو لكان وضعكم أسوأ من ليبيا

علق المحلل السياسي عز الدين عقيل على تصريحات للرئيس الجزائري بشأن الأوضاع في ليبيا.

وقال عقيل في تدوينة عبر “فيسبوك”، رصدتها “الساعة 24”: “تبون: لولا جيشنا لكانت بلادنا أسوأ حالا من ليبيا!!”.

وأضاف: “وأنا أقول لك: “لو خانتكم روسيا والصين.. والحكام العرب السفلة مجتمعين (على حد وصفه) وجاؤوا لكم بأحقرهم وهو الناتو اللعين، لما استطاع جيشكم أن يمنعكم من الوقوع بوضع أسوأ من وضع ليبيا اليوم”.

وكان تبون رد على سؤال بحواره مع صحيفة «لوبوان» الفرنسية، حول تدخل الجيش الجزائري في السياسة، قائلا إن المؤسسة العسكرية «انسحبت من السياسة نهاية الثمانينات، عندما كان عدد من الجنرالات أعضاء في اللجنة المركزية للحزب الحاكم حينها»، وبعد استقالة الرئيس السابق (عبدالعزيز بوتفليقة)، كان يمكن للجيش أن يتسلم السلطة لكنه لم يفعل، مفضلا حماية سلمية الحراك الشعبي وفق تعبيره.

وتابع «لو لم نملك جيشا عصريا ومحترفا، لكان الوضع في الجزائر أسوأ من ليبيا وسورية»، وفق قوله، مضيفا أنه خلال الحراك «فإن البعض لا سيما في صفوف أولئك الذين يزعمون أنهم ديمقراطيون، طلبوا من الجيش أن يتدخل».