وزير الحكم المحلي: نسعى لتعزيز اللامركزية

أكد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي، سعي الوزارة لتعزيز اللامركزية لتتمكن المجالس البلدية من تقديم الخدمات المباشرة لمواطنيها.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الحكم المحلي للمجلس البلدي تاجوراء اليوم السبت حيث كان في استقباله عميد وأعضاء مجلس البلدي تاجوراء ومدير أمن المدينة بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي.

وشدد وزير الحكم المحلي على دعم الوزارة للمجلس البلدي وتسهيل إجراءاته ، وسعي الوزارة نحو تعزيز اللامركزية لتتمكن المجالس البلدية من تقديم الخدمات المباشرة لمواطنيها.

وجرى خلال الزيارة مناقشة أهم الملفات المتعلقة بعمل الوزارة وعمل الحرس البلدي داخل البلدية وقضايا الإيرادات المحلية والحدود الإدارية للبلدية وقدم المجلس البلدي عرض مرئي لتوضيح المشاكل التي تعانيها البلدية من حيث الخدمات العامة ومشاكل البنى التحتية.

ورافق وزير الحكم المحليخلال الزيارة وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي وأعضاء مجلس النواب عن الدائرة الفرعية تاجوراء الصادق الكحيلي وخالد الأسطى وعضو مجلس النواب عن الدائرة الفرعية سوق الجمعة محمد مصطفى راشد، ووكيل وزارة الزراعة.