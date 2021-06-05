العرفي: المشري يريد فرض شروطه للالتفاف على لجنة مجلس الدولة للمناصب السيادية

قال عضو لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب عبدالمنعم العرفي، إن رئيس ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” خالد المشري، يريد أن يفرض شروطه ويحاول الالتفاف على أعمال لجنة مجلس الدولة للمناصب السيادية.

العرفي، وفي تصريحات خاصة بقناتنا، أوضح أن المشري يريد الدفع بأشخاص بعينهم لم يتم فرزهم من قبل لجنة المناصب السيادية ممن ينتمون لتيار الإسلام السياسي ومن يدور في فلكهم، لافتاً إلى أن الأعلى للدولة شكل لجنة بعدد الدوائر الانتخابية لفرز المناصب السيادية ولم يمنح حرية الاختيار في عملية الفرز.

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