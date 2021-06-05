ليبيا الان

العرفي: المشري يريد فرض شروطه للالتفاف على لجنة مجلس الدولة للمناصب السيادية

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال عضو لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب عبدالمنعم العرفي، إن رئيس ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” خالد المشري، يريد أن يفرض شروطه ويحاول الالتفاف على أعمال لجنة مجلس الدولة للمناصب السيادية.

العرفي، وفي تصريحات خاصة بقناتنا، أوضح أن المشري يريد الدفع بأشخاص بعينهم لم يتم فرزهم من قبل لجنة المناصب السيادية ممن ينتمون لتيار الإسلام السياسي ومن يدور في فلكهم، لافتاً إلى أن الأعلى للدولة شكل لجنة بعدد الدوائر الانتخابية لفرز المناصب السيادية ولم يمنح حرية الاختيار في عملية الفرز.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك