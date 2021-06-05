وزارة النفط: نسعى لرفع الإنتاج في ليبيا إلى 4 ملايين برميل يوميا

قال وزير النفط محمد عون، إن هناك طموحات لرفع حجم إنتاج النفط في ليبيا إلى نحو أربعة ملايين برميل يوميا بحلول عام أو عامين على أقصى حد.

وأوضح عون، أن هناك تفاهمات بين قطاع النفط والشركات الفرنسية، وذلك خلال زيارة وفد حكومي ليبي رفيع المستوى إلى باريس، مشيرا إلى إطلاع شركات الطاقة الفرنسية العملاقة وعلى رأسها “توتال”، على الخطوات المستقبلية التي يمكن للطرفين اتخاذها من أجل زيادة إنتاج النفط.

وأكد عون، عدم إبرام الوزارة عقود جديدة، منوهاً إلى أنها تعمل على مراجعة بعض الاتفاقات السابقة سارية المفعول.

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