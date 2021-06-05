البعثة الأممية تدعو للإفراج غير المشروط عن رئيس الهلال الأحمر اجدابيا

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للإفراج غير المشروط عن رئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي في أجدابيا والناشط المدني منصور عاطي المغربي.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها عن قلقها بشأن سلامة المغربي، الذي اختطف في 3 يونيو عندما اعترض مسلحون مجهولون سيارته ولا يزال مكان وجوده مجهولاً.

وطالبت البعثة الأممية على الإفراج غير المشروط عن المغربي وحثت جميع السلطات العسكرية والأمنية ذات الصلة على ضمان إجراء تحقيق سريع وشامل وشفاف في اختفائه القسري، مؤكدة أن كل حالات الاعتقال والاحتجاز يجب أن تتم بناء على إجراءات قانونية، وبما يكفل سيادة القانون.