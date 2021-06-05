بن زايد: الإمارات مستعدة لتقديم كل الدعم لليبيا الشقيقة

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم ليبيا التي وصفها بالشقيقة، وتحقيق تطلعات شعبها نحو الاستقرار والتنمية والوحدة.

جاء ذلك خلال استقبال بن زايد اليوم السبت، في قصر الشاطئ بالعاصمة الإماراتية، الدكتور محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، الذي يقوم بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات، رحب بن زايد في بداية اللقاء بالدكتور محمد المنفي، وتمنى له التوفيق مع إخوانه في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، في قيادة بلادهم إلى بر الأمان، ونقل إليه تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتمنياته لليبيا وشعبها، السلام والاستقرار.

وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات إضافة إلى تطورات العملية السياسية في ليبيا والجهود المبذولة لدفعها إلى الأمام، فضلا عن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

وقال بن زايد إن “دولة الإمارات العربية المتحدة مستعدة لتقديم جميع أوجه الدعم والتعاون للتغلب على التحديات القائمة، ومواصلة العمل مع الأطراف الإقليمية والدولية من أجل تعزيز أركان السلام والاستقرار وفق ما يتطلع إليه الشعب الليبي الشقيق”.

من جانبه شكر المنفي ولي عهد أبو ظبي، لمواقف دولة الإمارات الإيجابية في دعم ليبيا وشعبها، ومساندتها لها في المحافل الدولية.

كما عبر المنفي عن شكره وتقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً عمق العلاقات بين الإمارات وليبيا والتطلع نحو مزيد من التعزيز والتطوير لهذه العلاقات خلال الفترة المقبلة لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما الشقيقين.