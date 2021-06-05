اختفاء منصور عاطي.. حلقة جديدة في مسلسل الترهيب

ما يزال مسلسل الترهيب والاختطاف في ليبيا ينشر حلقاته الإجرامية دون أي عقاب ورادع، في مشهد يظهر عجز الحكومة والأجهزة الأمنية عن أداء مهامها، هذا ما يقوله الواقع اليوم بعد اختفاء مدير فرع الهلال الأحمر اجدابيا منصور محمود عاطي.

وحتى هذه اللحظة، لم تُصدر أي من الجهات الرسمية توضيحاً يفك لغز اختفاء الشاب منصور عاطي، لتُضاف هذه الحادثة إلى سلسلة طويلة من الإخفاء القسري ما تزال في خانة المجهول.

لوحدها، طالبت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، الجهات المعنية باتخاذ إجراءات التحقيق في واقعة الاختفاء، بعد أن فُقِد الاتصال برئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع اجدابيا، ورئيس مفوضية المجتمع المدني اجدابيا، منصور عاطي، منذ مساء يوم الخميس، بصورةٍ مفاجئة.

المختطف منصور عاطي، هو منتج سلسلة “شط الحرية”، التي ساهمت في لمّ الشتات الليبي، عبر أفكارها في قوالب كوميدية وساخرة من واقع الحال اليومي، وهو أيضا أحد الذين ساهموا في حملة “على خاطر خوك” على قنوات 218، إضافة إلى جهوده مع مؤسسات المجتمع المدني، وفي نهاية المطاف يجد نفسه مختطفاً ووحيدًا لا حكومة ولا أجهزة أمنية خلفه.

ولأن الأزمات في ليبيا لا تأتي فُرادى، تزامنت حادثة اختفاء منصور عاطي، مع اختفاء رئيس اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي قصر الأخيار، وموظف لدى اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية حسن الفغل، في مشهدٍ يُنذر بما هو أسوأ، إن لم تُثبت حكومة الوحدة، قُدرتها على حماية المواطنين.

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