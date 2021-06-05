نواب الجنوب يبحثون مع الرئاسي دعم السلطة التنفيذية

بحث مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية مع نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني دعم السلطة التشريعية متمثلة في مجلس النواب للسلطة التنفيذية والسلطات المحلية لضمان استمرار توفر ووصول الخدمات لسكان المنطقة .

وبين المكتب الإعلامي أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بالعاصمة طرابلس بدعوة من نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبو جناح مناقشة توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتمكين الشباب والتنمية المكانية وكذلك تم مناقشة صيانة الطرق والمطارات بمناطق الجنوب بالاضافة إلى ملف الهجرة غير الشرعية.

وقدم نائب رئيس الوزراء إحاطة للنواب حول المشاكل والصعوبات التي تعاني منها مناطق الجنوب .