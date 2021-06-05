البعثة الأممية: ندعو للإفراج غير المشروط عن الناشط منصور المغربي

عبّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها بشأن سلامة منصور عاطي المغربي، رئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي في أجدابيا والناشط المدني.

وقالت البعثة في بيان نشرته عبر “فيسبوك”، إن المغربي اختطف في 3 يونيو الجاري عندما اعترض مسلحون مجهولون سيارته ولا يزال مكان وجوده مجهولاً.

ودعت البعثة إلى الإفراج غير المشروط عن المغربي، وحثت جميع السلطات العسكرية والأمنية ذات الصلة على ضمان إجراء تحقيق سريع وشامل وشفاف في اختفائه القسري.

وأكدت البعثة على أن كل حالات الاعتقال والاحتجاز يجب أن تتم بناءً على إجراءات قانونية، وبما يكفل سيادة القانون.