المتحدث باسم الأمم المتحدة: مؤتمر برلين فرصة دولية لتقييم الأوضاع الليبية

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام للأمم المتحدة سيشارك في مؤتمر برلين حول ليبيا المقرر عقده في 23 يونيو الجاري عبر تقنية الفيديو، فيما سيحضر مبعوثه الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ” يان كوبيش ” المؤتمر في برلين.

وأوضح دوجاريك في تصريحات صحفية، أن مؤتمر برلين القادم بشأن ليبيا سيتمحور حول انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة، واتخاذ خطوات نحو إعادة توحيد المؤسسات الليبية الرئيسية ، مشيرا إلى أنه سيكون فرصة مهمة لجمع المجتمع الدولي لتقييم الوضع الحالي في ليبيا، ودعم الليبيين لإجراء الانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر.

وانعقد مؤتمر برلين الأول حول ليبيا في 19 يناير 2020، بدعوة من المستشارة أنغيلا ميركل، وجمع حكومات الجزائر والصين ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا وجمهورية الكونغو والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وممثلين عن الأمم المتحدة، بما في ذلك الأمين العام وممثله الخاص في ليبيا والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وتم خلال المؤتمر التوصل إلى خطة شاملة لحل النزاع.

وحددت وزارة الخارجية الألمانية 4 محاور رئيسية، يتضمنها “برلين 2″، الهادف بداية لتقييم التقدم المحرز بناءً على مؤتمر “برلين 1″، حيث يمثل الهدف الأول هو دعم الخطوات السياسية المتخذة في ليبيا والاستعدادات الخاصة بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

والهدف الثاني للمؤتمر مرتبط بـ”سحب القوات الأجنبية والمرتزقة”، استناداً إلى بنود قرار وقف إطلاق النار، بينما الهدف الثالث فيتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية ومناقشة خطوات تشكيل “قوات أمنية ليبية موحدة”، وأخيراً التأكيد على الدعم الدولي لليبيا من أجل عملية السلام والاستقرار الداخلي.