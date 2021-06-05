البعثة الأممية تكشف كيفية اختطاف “منصور المغربي”

عبّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها بشأن سلامة منصور عاطي المغربي، رئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي في أجدابيا، وناشط مدني.

وقالت البعثة الأممية في بيان، السبت، إن “المغربي اختطف في 3 يونيو عندما اعترض مسلحون مجهولون سيارته ولا يزال مكان وجوده مجهولاً”.

ودعت البعثة إلى “الإفراج غير المشروط عنه وتحث جميع السلطات العسكرية والأمنية ذات الصلة إلى ضمان إجراء تحقيق سريع وشامل وشفاف في اختفائه القسري، كما تؤكد على أن كل حالات الاعتقال والاحتجاز يجب أن تتم بناء على إجراءات قانونية، وبما يكفل سيادة القانون”.

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