بوقعيقيص: يجب على بعيو معاقبة الرقيعين نعمان ودوغة

دعت عضو ملتقى الحوار السياسي، آمال بوقعيقيص، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، محمد بعيو، لاتخاذ إجراء عقابي بحق كل من نعمان بن عثمان، وسليمان دوغة، بعد إسائتهما لها.

بوقعيقيص، وعلى حسابها بموقع فيسبوك اليوم السبت، قالت: “منذ أيام قليلة تمت دعوتي على مستوى دولي وبحضور الأمم المتحدة لعرض وجهة نظري حول خطاب الكراهية وماذا بوسع برلين والأمم المتحدة وهولندا القيام به ومن شأنه الحد من هذا الخطاب ومكافحته، وبالمصادفة انتشر يوم أمس الحديث البذيء الذي جاء على لسان الرقيعين دوغه ونعمان وحقيقة لا أعلم القناة الراعية لهذا المستوى الوضيع من الإسفاف”.

أضافت بوقعيقيص: “المهم يجب تقديم الشكوى ضد هؤلاء من المنظمات الأعلامية الرصينة والنشطاء المعنين بالإعلام وبدعم من السيد محمد بعيو رئيس هيئة الإعلام إلى النائب العام والجهات الدولية لإتخاء أجراءات رادعة علينا أن نعي الدور الحقيقي للإعلام كأداة للتهذيب والرقي”، وفق قوله.

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