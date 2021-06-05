ليبيا تدعو المجتمع الدولي لمكافحة الفساد واسترداد أموالها المهربة

قال نائب مندوب ليبيا المكلف لدى الأمم المتحدة، موسى الشرع، إن حالات الصراع وعدم الاستقرار في البلاد خلقت بيئة لنهب وتهريب أموال الشعب الليبي، ناهيك عن استغلال بعض الدول للظروف ووضع يدها على الأصول الليبية الثابتة واستثماراتها العقارية.

ودعا الشرع وفي كلمته خلال اجتماعات مكافحة الفساد بنيويورك، المجتمع الدولي لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتعزيز التعاون الدولي لكبح التدفقات المالية غير المشروعة واستردادها، مؤكدا التزام ليبيا بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة بالخصوص، وترحيبها بأي تعاون دولي مشترك.

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