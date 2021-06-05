ليبيا الان

وزير الدفاع التركي: مشكلة ليبيا في حفتر.. و”إيريني” تنفذ حظر الأسلحة على حكومة الوحدة الوطنية

تم النشر منذُ 39 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن أنقرة تواصل أنشطتنا في إطار المساعدة لتحقيق السلام والأمن في ليبيا، “التي تجمعنا بها علاقات أخوية تمتد لنحو 500 عام” عل حد قوله.

وقال أكار بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية، “هدفنا المساهمة في أن تكون ليبيا واحدة موحدة تعيش في سلام واستقرار على أساس من التفاهم، فليبيا ملك لليبيين” على حد قوله.

وادعى وزير الدفاع التركي: “تساهم قواتنا في توفير التدريب العسكري وإزالة الألغام، والصحة، والمساعدات الإنسانية وغيرها، في إطار اتفاقياتنا الثنائية مع ليبيا”.

وهاجم أكار الاستعراض العسكري في بنينا الأسبوع الماضي، قائلا: “استعراض قوات حفتر مؤخرًا دليل على أنه يحاول الحفاظ على وجوده، ومؤشر واضح إلى أن مشكلة ليبيا سببها حفتر وحلفاؤه”.

واستكمل: “كل شخص لديه ضمير يجب أن يسأل عندما يشاهد مقدار العتاد العسكري الذي وصل لقوات حفتر، أين عملية إيريني؟!” على حد ادعائه.

وزعم أكار: “يبدو أن عملية إيريني تحاول تنفيذ الحظر على حكومة الوحدة الوطنية، وهذا ما يجعل شرعية العملية مثارا للجدل” وفق قوله.

وتابع ادعاءاته: “عملية إيريني بفعلها هذا تؤثر سلبا في العملية السياسية وتسبب عدم الاستقرار، ودعمنا لليبيا مستمر على الرغم من كل المحاولات الاستفزازية، واتصالنا مع الدول المعنية بليبيا خاصة مصر متواصل من أجل المساهمة في السلام في المنطقة”.

الوسوم

ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • مشكلة ليبيا ليست في حفتر ان جيئت للحق مشكلة ليبيا في شواذ وذوي سوابق تمكنوا من الهرب من السجون بعد انتصار ثورة حلف الناتو علي كتائب القذافي التي أنطلقت في 19 مارس 2011  وكل صعلوك ومجرم ومنحرف تأبط بندقيه وتجمعوا تحت مسميات شتي ولكن هدف واحد وهو ان لا تقام دوله لأن السجون في انتظارهم لأستكمال مدد محكومياتهم اذا ما قامت دوله متكاملة الاركان والأخوان عندما رأوا المجرمين وذوي السوابق جاءوا من كل المدن واستقروا في طرابلس وألتقي هوي الأخوان الذين لا يسعوا لقيام دوله مع هوي هؤلاء المجرمبن الذين لا يسعوا الي قيام دوله ففالوا الاخوان لهؤلاء تعالوا وكونوا لنا الجناح العسكري ونحن نكونوا لكم الجناح السياسي فالتقي هوي الأنجاس بهوي الاخباث فاصبح حال ليبيا كما تري فوضي العصابات المسلحه الممول من الأخوان غرب البلاد وهدوء نسبي وأمن نسبي وبوادر قيام دوله في شرق البلاد فتعارضت وجهات النظر بين وجهة نظر فريق الكرامه الذي يسعي لاعادة الدوله لهيبتها وبين وجهة نظر الاخوان الذين يسعوا دوله أخوانيه وفق معايير اخوان وبين وجهة نظر العصابات المسلحه الهاربون من السجون والذين ليس في مصلحتهم قيام اي دوله طالما انها ستعيدهم للسجون والفقر والقمل لا يريدون قيام دوله لا وفق وجهة نظر فريق الكرامه ولا وفق معايير

    رد