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انطلاق فعاليات المعرض الثقافي الفني والتراثي بجامعة اجدابيا

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أفتتح صباح اليوم السبت عميد كلية الإعلام والإتصال الأستاذ : فرج العريبي وعميد كلية الحاسبات وتقنية #الأستاذ :محمد بشير بوحلفاية ومسجل عام الجامعة الأستاذ نوري الدنقلوي ووكيل وزارة السياحة بالمنطقة الشرقية الأستاذ سامي السعيطي وعدد من الشخصيات التي تمثل الادب والتراث والفن والثقافة بمدينة اجدابيا .
فعاليات المعرض الفني الثقافي التراثي في دورته الأولي أمام مقر كلية الإعلام والإتصال بالقرب من القصر الفاطمي شمل الافتتاح عروض شعبية و معرض للرسم و معرض للتصوير و عروض للأشغال اليدوية وبمشاركة عدد من الإعلاميين ومدارس اجدابيا العامه والخاصة و زهرات و مرشدات مفوضية كشاف اجدابيا و منظمات المجتمع المدني ،وبحضور عدد من الشخصيات بالمدينة ومن خارج المدينة.

و من المنتظر أن يكون الاختتام غدا بمدرج التضامن الاجتماعي على تمام الساعة العاشرة صباحاً.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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