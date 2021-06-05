انطلاق فعاليات المعرض الثقافي الفني والتراثي بجامعة اجدابيا

أفتتح صباح اليوم السبت عميد كلية الإعلام والإتصال الأستاذ : فرج العريبي وعميد كلية الحاسبات وتقنية #الأستاذ :محمد بشير بوحلفاية ومسجل عام الجامعة الأستاذ نوري الدنقلوي ووكيل وزارة السياحة بالمنطقة الشرقية الأستاذ سامي السعيطي وعدد من الشخصيات التي تمثل الادب والتراث والفن والثقافة بمدينة اجدابيا .

فعاليات المعرض الفني الثقافي التراثي في دورته الأولي أمام مقر كلية الإعلام والإتصال بالقرب من القصر الفاطمي شمل الافتتاح عروض شعبية و معرض للرسم و معرض للتصوير و عروض للأشغال اليدوية وبمشاركة عدد من الإعلاميين ومدارس اجدابيا العامه والخاصة و زهرات و مرشدات مفوضية كشاف اجدابيا و منظمات المجتمع المدني ،وبحضور عدد من الشخصيات بالمدينة ومن خارج المدينة.

و من المنتظر أن يكون الاختتام غدا بمدرج التضامن الاجتماعي على تمام الساعة العاشرة صباحاً.