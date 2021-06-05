عون: نسعى لرفع الإنتاج في ليبيا إلى 4 ملايين برميل يوميا

أخبار ليبيا 24

قال وزير النفط، محمد عون، إن هناك طموحات لرفع حجم إنتاج النفط في ليبيا إلى نحو أربعة ملايين برميل يوميا بحلول عام أو عامين اثنين على أقصى حد.

وأوضح عون في تصريحات صحفية، أن هناك تفاهمات بين قطاع النفط والشركات الفرنسية، وذلك خلال زيارة وفد حكومي ليبي رفيع المستوى إلى باريس، مشيرا إلى إطلاع شركات الطاقة الفرنسية العملاقة وعلى رأسها “توتال” على الخطوات المستقبلية التي يمكن للطرفين اتخاذها من أجل تحقيق طموح الليبيين في زيادة إنتاج النفط.

وأكد عون عدم إبرام الوزارة عقود جديدة، مشيرا إلى أنها تعمل على مراجعة بعض الاتفاقات السابقة سارية المفعول.

وأوضح عون أن شركة توتال تحكمها مع ليبيا اتفاقات مشتركة، وهذا سيساعد الطرفين على إعادة بعض الحقول المدمرة خلال الحرب إلى سابق طاقتها الإنتاجية، إذ من المرتقب إعادة تأهيل حقل المبروك الذي يتجاوز إنتاجه 40 ألف برميل يوميا.

ولفت إلى المساعي الليبية نحو تطوير البنية الأساسية النفطية وصيانة منشآت النفط وتحديثها، بهدف ضمان حصة أكبر في سوق التكرير والتصدير في العالم.