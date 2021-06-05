متابعة مشاكل الكهرباء بمناطق بلدية الجفرة

قام المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء المهندس إبراهيم الفلاح برفقه عميد بلديه الجفره سعيد أبوبكر قرينقو ومدراء الادارات بالشركة بجولة تفقدية في مدينة زلة للوقوف على مشاكل انقطاع وتذبذب التيار الكهربائي في المنطقة وخطوط الأبراج المتهالكة ومعاينة أعمال الصيانة التي قام بها فريق العمل التطوعي زلة .

وجرى في الأجتماع الذي اعقب الجولة التركيز على أهمية صيانة الأبراج المتهالكة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل عاجل لتوفير قطع الغيار ومستلزمات الصيانة .. وأيضاً صيانة المحطات الداخلية و محولات الكهرباء داخل زلة والتي تعاني من ضعف وأنقطاع التيار الكهربائي بشكل متواصل .. خاصة مع دخول فصل الصيف .

هذا وكان قد عقد اجتماع موسع بمدينة هون تركز على مناقشة الاشكاليات والمصاعب واحتياجات مناطق بلدية الجفرة هون وودان وسوكنة وزلة من الطاقة الكهربائية .

ضم الاجتماع المدير التنفيذي لشركة الكهرباء إبراهيم الفلاح صحبة مدراء الادارات والوحدات بالشركة والمجلس البلدي ورؤساء الفروع البلدية لبلدية الجفرة ومسئولي محطات النقل الكهربائي وعددا من المؤسسات الرسمية والاهلية بحضور عضو مجلس النواب إسماعيل الشريف وعميد بلدية الجفرة سعيد ابويكر قرينقوورئيس مجلس الحكماء والاعيان احمد ابوطالب ..

واوضح المدير التنفيذي لشركة الكهرباء خلال هذا الاجتماع بان اغلب محطات نقل الطاقة الكهربائية متقادمة في البلاد وتحتاج للصيانات الدورية والتجديد ومشكلة الكهرباء تمر بها كل المدن والمناطق الليبية غربا وشرقا وجنوبا وفنيي ومهندسي الشركة يعملوا ليل نهار لآجل الكلية احتياجات المواطنين من الكهرباء رغم المصاعب والظروف التي يمرون بها ..

واكد بان المختصين من الفنيين سيعملون على تحديد احتياجات المحطات التي تقدم الخدمات لاكبر كثافة سكانية واقامة الراجل الرابط الكهربائي بين زلة وودان في أقرب وقت ممكن مشددا على ضرورة الاسراع في تحديد اماكن الابراج والبدء في تنفيذها ..

وقال ان شركة الكهرباء تعمل بعيدا عن اي توجهات مشيرا الى ان اغلاق الطريق بين سرت ومصراته وبين الجفرة وابوقرين تعد أحد المشاكل احداها ارتفاع ايجارات نقل المعدات والشركة غير ملامة .

هذا واكد الفلاح على ضرورة تفعيل جباية رسوم استهلاك الطاقة الكهربائية من الشركات والجهات الخدمية والمزارع لتسهيل تقديم الخدمات للمواطن وقطع الامدادات في حالة عدم دفع رسوم الجباية