الزناتي ومهنى يبحثان تفعيل قرار رفع مرتبات العناصر الطبية

تبادل وزير الصحة، علي الزناتي، خلال لقائه رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، نصر الدين مهنى، الآراء حول عدد من الملفات، التي ستطرح للنقاش في اجتماع مسؤولين عن وزارة الصحة ولجنة الصحة بمجلس النواب خلال الأيام القادمة.

وبحسب الصفحة الرسمية للوزارة، فقد بحث الطرفان أهمية تفعيل عدد من القرارات المتعلقة بقطاع الصحة، وعلى رأسها القرار رقم ثمانيمئة وخمسة وثمانين، القاضي برفع قيمة مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة.

هذا واستعرض وزير الصحة، علي الزناتي، خلال اجتماعه برئيس الفرع البلدي، حي الشورى، عبد الله مردقي، وعدد من أعيان وحكماء التبو بمدينة الكفرة، بحضور رئيس ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية، إسماعيل العيضة،

استعرض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لاستكمال مستشفى الكفرة المركزي، إلى جانب مناقشة الجهود المشتركة لتحسين الخدمات الصحية لأهالي المدينة.

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