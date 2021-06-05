الزبيدي: كثير من “مرتزقة تركيا” إرهابيون تسربوا للمنطقة الجنوبية

حذر المحلل السياسي محمد الزبيدي من خطورة علاقات وروابط بين إرهابيين ومليشيات بالمنطقة الغربية.

وقال الزبيدي في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إن هناك إرهابيين ينشطون في العاصمة طرابلس والمنطقة الغربية في العموم، ولهم علاقات مع المليشيات هناك، وهم المسؤولون عن تزويد الخلايا في الجنوب بالسلاح من مصادر شتى، كما أنهم مرتبطون بالعناصر المتطرفة النشطة في دولة النيجر، ما يشكل تهديدا لأمن المنطقة بأسرها.

وأكد المحلل السياسي أن أصابع الاتهام تتجه نحو طرف دولي معروف للجميع، “تورط في دعم أنشطة التنظيمات الإرهابية”.

وأضاف الزبيدي أن الكثير من المرتزقة الذين تم جلبهم إلى ليبيا “بواسطة تركيا”، هم عناصر سابقون في تنظيم داعش، كانوا يقاتلون في سوريا والعراق، وتسرب الكثير منهم للجنوب.

وكان الجيش الليبي أعلن في وقت سابق القبض على ثلاثة من قيادات التنظيم الإرهابي، وذلك خلال مداهمة البؤرة التي اختبأ الإرهابيون في بلدة تاروت جنوبي ليبيا، حيث تمت المهمة دون وقوع أي إصابات.