اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار .. نصر عسكري وسياسي للقيادة العامة

بقلم / حسين المسلاتي

حقق التيار الوطني في ليبيا نصر عسكري وسياسي مدوي بفضل التضحيات الجسام التي قدمها جنود وضباط القوات المسلحة ونتيجة لقرار القائد العام المشير خلقية حفتر بالإعلان عن عملية تحرير العاصمة طرابلس في الرابع من شهر أبريل 2019، مسنودا من القيادة السياسية المتمثلة في مجلس النواب، وتمثل هذا النصر في اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار الدائم في ليبيا الموقع في 23 أكتوبر 2020، والذي حقق كل الأهداف الرئيسة التي طالما سعت القيادة العامة لتحقيقها سلما.