اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار .. نصر عسكري وسياسي للقيادة العامة

بقلم / حسين المسلاتي
حقق التيار الوطني في ليبيا نصر عسكري وسياسي مدوي بفضل التضحيات الجسام التي قدمها جنود وضباط القوات المسلحة ونتيجة لقرار القائد العام المشير خلقية حفتر بالإعلان عن عملية تحرير العاصمة طرابلس في الرابع من شهر أبريل 2019، مسنودا من القيادة السياسية المتمثلة في مجلس النواب، وتمثل هذا النصر في اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار الدائم في ليبيا الموقع في 23 أكتوبر 2020، والذي حقق كل الأهداف الرئيسة التي طالما سعت القيادة العامة لتحقيقها سلما.
وكانت لجنة عسكرية مشتركة قد شكلت بناء على مخرجات مؤتمر برلين كلفت بمعالجة المسائل الأمنية والعسكرية كافة، ونجحت بعد عدة جلسات تحت رعاية البعثة الأممية للدعم في الوصول إلى اتفاق جنيف الذي شدد في بنوده على خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية مع تجميد العمل باتفاقيات التدريب وخروج اطقم التدريب وهي اتفاقيات وقعها رئيس المجلس الرئاسي السابق فايز السراج مع تركيا بشكل غير شرعي كما تضمن الاتفاق على البدء في عملية حصر وتصنيف المجموعات والكيانات المسلحة وإعداد موقف عنها وتفكيكها ووضع آلية وشروط إعادة دمج أفرادها بشكل فردي في مؤسسات الدولة كما شدد اتفاق جنيف على أن وقف إطلاق النار لا يسري على غبى المجموعات الإرهابية المصنفة من قبل الأمم المتحدة على الأراضي الليبية كافة وسيظل اتفاق جنيف نصر كبير للقيادة العامة للفوات المسلحة في فرض الحل السياسي السلمي العادل والذي سيقود البلاد إلى الانتخابات العامة المباشرة الرئاسية والبرلمانية ـ وتحدي كبير أمام المجتمع الدولي لتطبيق بنودة وتجنب الخيارات المسلحة مجددا.
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