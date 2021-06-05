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باشاغا: لن نقبل بعودة أي نظام ديكتاتوري مرة أخرى

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خبر

احتفى وزير الداخلية في حكومة الوفاق المنتهية ولايتها فتحي باشاغا بذكرى صد هجوم قوات الجيش الوطني على طرابلس من قبل مليشيا عملية بركان الغضب، متذكرا أرواح “الشهداء” الذين ضحوا من أجل الحق والحرية والمبادئ والقيم، على حد قوله.

باشاغا أثنى  في مداخلة هاتفية لقناة “ليبيا الأحرار، على مجهودات الجرحى الذين يعانون حتى اليوم من آلام ومشاكل الجراح، وموجودين في المستشفيات داخل وخارج ليبيا، متمنيا لهم الشفاء ولأهاليهم الصبر.

وقال “الجرحى والشهداء الذين ضحوا بأرواحهم هم أبطالنا الذين جادوا بأجسادهم من أجل الحق والدفاع عن القيم والمبادئ، بالإضافة إلى التضحيات السابقة في العام 2011م من أجل إسقاط النظام”، مضيفا “لن نقبل بعودة أي نظام دكتاتوري مرة أخرى في أي شكل عسكري أو أيديولوجي”.

وتمر اليوم الذكرى الأولى لصد قوات بركان الغضب التي شكلتها حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، حرب قوات عملية الكرامة بقيادة خليفة حفتر على طرابلس، بعد الاستعانة بالمرتزقة والقوات الأجنبية التي جلبتها تركيا بموجب مذكرة التفاهم الأمني بين الوفاق وأنقرة.

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  • مرتزقة تركيا هم من صمدوا أمام زحف الجيش حتي تدخل العالم وطالب جيش ليبيا الرسمي وطالب العصابات الارهابيه في غرب البلاد بأيقاف الحرب وتعهد العالم للجيش بان الأمم ستتولي تفكيك المليشيات الارهابيه في غرب البلاد حاليا بدايه الجهود لتفكيك مليشيات الارهاب وعصابات الجريمه المنظمه التي قادها النمروش المرعوش والذي اسقط نظام معمر هو حلف الناتو اما ندعي غير ذلك يكون يغالط في الحقيقه فما كان يسقط نظام معمر لولا العملاء الذين كانوا يرشدوا في طائرات الناتو لقصف اخواتهم في الدين وشركاءهم في الوطن واليوم ظهروا علينا عملاء الامس يدعوا انهم ابطال اليوم وقد ازاحوا نظام دكتاتوري ولا يقبلوا بأي نظام دكتاتوري آخر فالجميع مطالب بعدم الكذب حتي يموتوا اكبار الحاره الذين عاصروا الحديث ويستطيعوا تكذيب كل كاذب مدعي مجد لم يحقق ومنتحل شرف لم يناله

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    • ثوار بركان الغضب وبدعم من المسيرات التركية هم من هزم مليشيا البغل العام شر هزيمة على اسوار طرابلس

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      • يامهزوم يعطيك العصبة…ياكحبة الأتراك والله لجايكم يوم ياديول اردوغان …. زيدوا نزلوا حوايجكم