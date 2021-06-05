الحويج: ليبيا تسعى لزيادة استثماراتها مع فرنسا

أوضح الحويج خلال لقاء مع مونتي كارلو الدولية، أن هناك اتفاقيات موقعة مع فرنسا حول الازدواج الضريبي وتعزيز الاستثمار وزيادة التبادل التجاري، مؤكدا أنه اتفق مع الجانب الفرنسي على تفعيل اللجنة المشتركة العليا واللجان الفرعية ذات العلاقة.

كما أعلن الحويج عن خطة استثمارية لتنويع اقتصاد البلاد والخروج من دائرة الاعتماد على الاقتصاد الريعي.

وأوضح الحويج أن هذه الخطة تركز بشكل أساسي على قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والزراعة والصناعة والخدمات، بهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي من أربعين مليار دولار إلى مئتين وخمسين مليارا في السنة، مشيرا إلى أهمية التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى لتحقيق ذلك.

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