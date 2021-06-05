معتصم الحواز: الانشغال بالعملية السياسية أعطى الفرصة للخلايا الإرهابية

أكد المحلل العسكري معتصم الحواز أهمية العمليات العسكرية والضربات المتتالية من الجيش الوطني الليبي للتنظيمات الإرهابية، حتى لا يسمح لها بممارسة أنشطتها في أي بقعة من بقاع ليبيا.

وحذر الحواز في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، من أن الانشغال بالعملية السياسية في الفترة الأخيرة والاختلاف بين الأطراف الليبية، أعطى فرصة لبعض الخلايا الإرهابية لممارسة نشاطاتها.

وأوضح المحلل العسكري أن جنوب ليبيا وغربها وتحديدا قرب الحدود مع الجزائر وتشاد، يعد من أكثر المناطق الذي تنشط فيها الخلايا الإرهابية، مطالبا بـ”ضرورة التنسيق بين كافة أفرع القوات المسلحة، لدحض هذه الخلايا”.

وكان الجيش الليبي أعلن في وقت سابق القبض على ثلاثة من قيادات التنظيم الإرهابي، وذلك خلال مداهمة البؤرة التي اختبأ الإرهابيون في بلدة تاروت جنوبي ليبيا، حيث تمت المهمة دون وقوع أي إصابات.