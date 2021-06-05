ملفات الهجرة وتمكين الشباب والتنمية المكانية أبرز محاور نقاش الكوني مع أعضاء نواب الجنوب

بحث عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني مع أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية وعدد من الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عن الجنوب تطورات الأوضاع في الجنوب.

وناقش خلال الاجتماع بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء رمضان أبو جناح مختلف الملفات ذات العلاقة بالمنطقة من حيث توفر الخدمات وملف الهجرة وملفات تمكين الشباب والتنمية المكانية ودعم السلطة التشريعية متمثلة في مجلس النواب إضافة إلى ووصول الخدمات لسكان المنطقة والمساهمة في إعادة السلم الاجتماعي بالمنطقة.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

